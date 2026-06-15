Пушилин сообщил об активном наступлении в Константиновке Пушилин: ситуация в Константиновке развивается динамично, идет наступление

Москва15 июн Вести.Ситуация в Константиновке Донецкой Народной Республики развивается наиболее динамично, российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, штурмовики уничтожают заблокированные группы украинских боевиков в юго-западной части города.

Начну, наверное, с одного из населенных пунктов, где ситуация наиболее динамично развивается, с Константиновки. В населенном пункте штурмовые группы ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные уже вооруженные формирования Украины в юго-западной части города. Также идет успешное продвижение в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок, завершается зачистка Первомайского района рассказал Пушилин

Всего на константиновском направлении российские войска освободили два населенных пункта, отметил глава республики.

Это Химик, он же Молочарка, и Роскошное. С их освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также улучшился контроль трассы Дружковка – Константиновка, которая является главным путем снабжения противника в городе добавил он

Ранее сообщалось, что основные боевые действия развернулись в центре города и в промзоне Константиновки.