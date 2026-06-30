Пушилин заявил о завершении фазы изоляции в Константиновке Пушилин: фаза изоляции в Константиновке, по сути, завершается

Москва30 июн Вести.ВС РФ продолжают зачистку Константиновки и уничтожение разрозненных групп противника, фаза изоляции города завершается. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что российская армия ведет круглосуточную разведку окрестностей Константиновки, поэтому у противника нет шансов на прорыв или организованный выход из города.

В Константиновке идем мы дальше. Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжаются зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Ну, по сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет. Фиксируются лишь отдельные, наверное, попытки эвакуации, но и они также пресекаются нашими подразделениями. Разведка ведется с нашей стороны круглосуточно, поэтому у врага практически нет шансов ни прорваться, ни организованно выйти из города рассказал Пушилин

Глава ДНР также уделил внимание добропольско-красноармейскому направлению, где ВС РФ продолжают движение к Доброполью.

Далее идем на добропольско-красноармейское направление. Здесь подразделения группировки войск "Центр" продвигаются по направлению к Доброполью. А это сейчас, наверное, главный логистический узел противника в западной уже части Донецкой Народной Республики заявил Пушилин

Ранее Пушилин рассказал о ситуации с восстановлением дорог в ДНР. Он подчеркнул, что тема является чувствительной для жителей Донбасса, а также добавил, что цель стоит в создании качественных и долговечных дорог.