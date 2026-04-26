Пушилин: бои идут в центре Константиновки, в промзоне и у вокзала

Пушилин рассказал, где в Константиновке идут бои с ВСУ Пушилин: бои идут в центре Константиновки, в промзоне и у вокзала

Москва26 апр Вести.В Константиновке, до которой из Донецка 57 километров по прямой, идут бои. Российские подразделения выбивают подразделения ВСУ из центра города и промзоны. Бои идут также в районе железнодорожного вокзала.

Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в видеосюжете, размещенном на своем канале в мессенджере MAX (МАКС).

На константиновском направлении продолжаются бои за Новодмитровку и Ильиновку. Противник оказывает ожесточенное сопротивление продолжил Пушилин

Он отметил, что боестолкновения в этих двух населенных пунктах неслучайны. Освобождение этих двух пунктов позволит, по словам Пушилина, с двух сторон охватить Константиновку.

На этом направлении фронта в целом появляется положительная динамика, отметил Пушилин.

По предварительным оценкам, сейчас под контролем подразделений ВСУ остается не более 15-17% территории ДНР.