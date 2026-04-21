Москва21 апр Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивает свои подразделения беспилотных войск из Константиновки. Об этом информационной службе "Вести" заявил военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин.

По его словам, удержаться в Константиновке ВСУ становится все тяжелее с каждым днем из-за того, что логистика практически отсутствует: российские операторы БПЛА контролируют все пути, и добраться туда на технике практически невозможно.

Уже приходят данные нашей разведки о том, что противник потихоньку оттягивается из Константиновки, в первую очередь оттягивает, конечно же, подразделения БПЛА, на которые очень сильно рассчитывает. Поскольку удержаться там все тяжелее и тяжелее с каждым днем из-за того, что логистика практически отсутствует. То есть наши операторы БПЛА контролируют все логистические нити, и добраться туда, используя технику, практически невозможно, только пешком. Ну, а пешком, понятно, это другие скорости, и более легкой мишенью становятся всушники для наших операторов БПЛА рассказал Кукушкин

Ранее военкор Алексей Гавриш сообщил о боевых действиях в центре Константиновки, в промзоне и на флангах – в районе Ильиновки и в районе Новодмитровки.