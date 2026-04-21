Москва21 апрВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивает свои подразделения беспилотных войск из Константиновки. Об этом информационной службе "Вести" заявил военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин.
По его словам, удержаться в Константиновке ВСУ становится все тяжелее с каждым днем из-за того, что логистика практически отсутствует: российские операторы БПЛА контролируют все пути, и добраться туда на технике практически невозможно.
Уже приходят данные нашей разведки о том, что противник потихоньку оттягивается из Константиновки, в первую очередь оттягивает, конечно же, подразделения БПЛА, на которые очень сильно рассчитывает. Поскольку удержаться там все тяжелее и тяжелее с каждым днем из-за того, что логистика практически отсутствует. То есть наши операторы БПЛА контролируют все логистические нити, и добраться туда, используя технику, практически невозможно, только пешком. Ну, а пешком, понятно, это другие скорости, и более легкой мишенью становятся всушники для наших операторов БПЛАрассказал Кукушкин
Ранее военкор Алексей Гавриш сообщил о боевых действиях в центре Константиновки, в промзоне и на флангах – в районе Ильиновки и в районе Новодмитровки.