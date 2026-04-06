Москва6 апр Вести.Украинские боевики пытаются удержаться в промзоне Константиновки в ДНР, однако ВС РФ шаг за шагом освобождают населенный пункт. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Денис Пушилин.

Мы также фиксируем бои в центральной части Константиновки, в районе ж/д вокзала. Противник старается зацепиться за промзону и старается удержаться, насколько это возможно долго. Но, тем не менее, наши подразделения шаг за шагом освобождают данный населенный пункт сказал глава ДНР

Он добавил, что ВС РФ улучшают позиции в районе Еленовки.