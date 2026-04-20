Военкор Гавриш сообщил о боях в промзоне Константиновки и на флангах

Москва20 апр Вести.Бои ВС РФ с силами противника продолжаются в центре Константиновки, в промзоне и на флангах – в районе Ильиновки и в районе Новодмитровки. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военкор Алексей Гавриш.

По его словам, ВСУ пытались контратаковать в микрорайоне Гора, но были отбиты.

В самой Константиновке бои проходят в центре, идут в промзоне, также на флангах идут бои - в районе Ильиновки и в районе Новодмитровки. Противник пытался контратаковать в районе Гора, но его контратаки были отбиты. И повторюсь, сейчас он (противник - Прим. ред) переходит в глухую оборону, потому что понимает, что при таких действиях он может оказаться в полуокружении, а то и в полном окружении сообщил Гавриш

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пытаются маскироваться под мирных жителей Константиновки, надевая поверх формы обычную одежду. Об этом рассказал военнослужащий танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Туриец.