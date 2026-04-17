Боец с позывным Туриец: боевики ВСУ в Константиновке маскируются под гражданских

Москва17 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновка Донецкой Народной Республики пытаются маскироваться под мирных жителей, надевая поверх формы обычную одежду. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Туриец.

Противник хитрит в Константиновке, переодевается под гражданских, но не получается у них хитрить, хотят, но не получается сказал Туриец

По его словам, такие действия не позволяют эффективно скрыться – отличить военных можно по наличию оружия и элементам экипировки. Подобные действия, считает Туриец, направлены на создание ситуаций, в которых российскую сторону могут обвинить в убийствах гражданского населения.

Кроме того, военнослужащий отметил, что верхние этажи зданий в Константиновке заняты украинскими военными. Там размещается оборудование для беспилотников, антенны связи, а также системы управления наземными роботизированными комплексами и беспилотниками.

Туриец добавил, что гражданские жители, как правило, находятся в подвалах и не появляются на верхних этажах.

На пятом этаже не будет гражданских, все, кто есть, гражданские находятся по подвалам, верхние этажи в городе заняты ВСУ заключил собеседник агентства

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики ВСУ ведут себя в Константиновке как фашисты. Он уточнил, что это не просто громкие слова, а слова тех жителей, которых удалось спасти из населенного пункта.