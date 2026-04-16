Марочко: боевики ВСУ изымают продукты у населения Константиновки

Москва16 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут себя в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) как фашисты, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

ВСУ испытывают проблемы с логистикой в Константиновке, уточнил эксперт.

В Константиновке противник ведет себя как подобает настоящим фашистам и националистам. Это не просто громкие слова, а слова тех жителей, которых удалось спасти из этого населенного пункта. С продовольствием у ВСУ, конечно, беда. И, естественно, они шныряют в поисках еды. О том, чтобы помогать мирным гражданам, речи вообще не идет. Наоборот, идет разграбление всех запасов, которые есть у мирных граждан приводит ТАСС слова Марочко

Сейчас невозможно определить, сколько жителей осталось в Константиновке, пояснил эксперт.

Между тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил 6 апреля, что российские беспилотники при окружении Константиновки взяли под контроль логистические цепочки ВСУ вокруг города.