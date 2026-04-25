Москва25 апр Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило боевикам задачу сопротивляться в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Киев перебрасывает в Константиновку подкрепление, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Украинское командование поставило задачу боевикам удерживать Константиновку, поэтому они серьезно сопротивляются. Подвоз сил и средств осуществляется, невзирая на то, что логистика противника здесь серьезно нарушена. Но даже пешим порядком сюда на регулярной основе доставляются свежие силы приводит ТАСС слова Марочко

Направляясь в Константиновку, боевики ВСУ спешиваются за 10 км до населенного пункта и начинают передвигаться небольшими группами. Роботизированные комплексы и БПЛА подвозят провизию. Количество дронов ВСУ в Константиновке увеличилось, отметил эксперт.

Удары российской армии по украинским войскам в Константиновке заставляют Киев снабжать боевиков только при помощи роботов и беспилотников, из-за чего логистика противника серьезно подорвана, заключил Марочко.