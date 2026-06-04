Москва4 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, но безуспешно пытаются укрепить фронт у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Украинскому командованию нужно стабилизировать фронт у Константиновки, но пока ничего позитивного у них так и не вышло. Только лишь увеличились санитарные и безвозвратные потери, но на это украинское командование традиционно не обращает вниманияприводит ТАСС слова Марочко
Между тем оперативно-тактическая обстановка для ВСУ в Константиновке ухудшилась, что вынуждает боевиков отступать на запасные позиции, заключил Марочко.
Бойцы продвинулись к химзаводу в Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.