Марочко: Киев несет потери, но пытается удержать фронт у Константиновки в ДНР Марочко: Киев пытается удержать позиции у Константиновки в ДНР

Москва4 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, но безуспешно пытаются укрепить фронт у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Украинскому командованию нужно стабилизировать фронт у Константиновки, но пока ничего позитивного у них так и не вышло. Только лишь увеличились санитарные и безвозвратные потери, но на это украинское командование традиционно не обращает внимания приводит ТАСС слова Марочко

Между тем оперативно-тактическая обстановка для ВСУ в Константиновке ухудшилась, что вынуждает боевиков отступать на запасные позиции, заключил Марочко.

Бойцы продвинулись к химзаводу в Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.