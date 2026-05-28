Пушилин: Российская армия вошла на химзавод в Константиновке Пушилин: ВС РФ вошли на химзавод в Константиновке

Москва28 мая Вести.Бойцы ВС России сумели продвинуться в населенном пункте Константиновка к химзаводу. На данный момент фиксируются бои на территории завода, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам Пушилина, российские военные также продолжают стягивать окружение к населенному пункту.

Константиновка, мы тоже видим, она окружается с нескольких флангов. Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения. И продолжается там боестолкновение, но тем не менее продвижение есть заявил он

Военный эксперт Михаил Онуфриенко ранее рассказал ИС "Вести", что бои в Константиновке принимают необратимый для Вооруженных сил Украины характер. По его словам, единственная дорога, по которой ведется снабжение украинских боевиков в этом населенном пункте, находится под постоянным огнем ВС РФ.