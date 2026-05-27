Польский генерал рассказал о послании Путина Европе через "Орешник"

Москва27 мая Вести.Ударом "Орешника" по Украине президент РФ Владимир Путин дал сигнал Североатлантическому альянсу и странам ЕС. Об этом заявил генерал и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, его слова приводят РИА Новости.

Испытывая "Орешник" на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: "Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет" заявил Станислав Козей

При этом генерал подчеркнул, что ни украинцы, ни европейцы не обладают средствами противостояния этому виду вооружений.

"Орешник" прилетал на Украину три раза. Последний - в ответ на террористическую атаку ВСУ по колледжу в Старобельске. Первое применение состоялось в ноябре 2024 года - удар был нанесен по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Второй раз ракета использовалась в январе 2026 года при ударе по объектам во Львовской области.