Захарова: если CNN снимал подготовку к удару по Старобельску, это соучастие

Москва27 мая Вести.Если журналисты американского телеканала CNN действительно снимали подготовку к удару ВСУ по Старобельску (ЛНР), то это можно считать соучастием. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии журналистам, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Захаровой, когда организовывалась поездка в Старобельск для журналистов, оказалось, что сотрудники CNN не примут в ней участие, те объяснили это логистическими причинами. Вместе с тем, по заявлению Захаровой, CNN подготовил репортаж, "правда, из другой точки зоны конфликта", но она не исключила, что "как раз из той, откуда наносился удар по Старобельску". По словам официального представителя МИД РФ, если это действительно так, то нужно разбираться.

Захарова считает, что все информационное профессиональное сообщество должно задать вопрос о том, откуда журналисты вели данный репортаж: что это за точка, какое было время, какое было место и "что это была за обозначенная цель, которую они так подсветили своим присутствием".

Если это действительно так – то, что сейчас является нашим предположением, - то тогда можно говорить не только об необъективности и манипуляции информацией, то просто уже о соучастии сказала официальный представитель МИД РФ

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент произошедшего там были 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Сотрудница колледжа рассказала ИС "Вести", что раненые подростки помогали друг другу. По информации МЧС России, погиб 21 человек, количество пострадавших оценивается более чем в 40 человек.