"Все друг другу помогали": педагог колледжа Старобельска о ситуации после атаки Педагог колледжа Старобельска рассказала, как пострадавшие помогали друг другу

Москва23 мая Вести.После атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске все пострадавшие помогали друг другу, а также делились теплыми вещами и покрывалами. Об этом ИС "Вести" рассказала преподаватель колледжа Елена Юрьева.

Все друг другу помогали. Кто был раненый, более здоровые дети поддерживали и чуть ли не несли на руках, все друг друга поддерживали. Кто замерзал больше, тем давали кофты. Дети были раздеты, по факту, кто в чем спал. Кто-то схватил кофту. Кто-то покрывалко. Дети делились между собой заявила Юрьева

Ранее о том, как организована помощь пострадавшим от атаки ВСУ рассказали власти ЛНР. Там заявили, что руководство республики координирует функционирование пункта временного размещения в Старобельске.