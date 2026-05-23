Студентов Старобельского колледжа отправят на оздоровление в детские центры Минпросвещения отправит студентов Старобельского колледжа в центры оздоровления

Москва23 мая Вести.Студентов Старобельского государственного колледжа в ЛНР, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ), отправят на отдых и оздоровление в детские центры, сообщили в правительстве республики.

Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры. Путевки будут выделены по поручению главы Министерства Сергея Кравцова говорится в сообщении правительства ЛНР в мессенджере MAX

Украинские боевики атаковали учебных корпус и общежитие учебного заведения ночью 22 мая, применились, в том числе, БПЛА. Выжившие дети рассказали, что вражеские дроны кружили над ними и били прицельно, ударов было много.

По последним данным, в результате погибли 18 человек, ранения получили более 40. Спасательные работы продолжаются, под завалами все еще могут оставаться люди. При этом специалистам приходится периодически прерываться, так как противник пытается атаковать место трагедии повторно.