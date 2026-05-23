Родители и родные погибших начали приносить цветы к колледжу в Старобельске ИС "Вести": к колледжу в Старобельске начали приносить цветы

Москва23 мая Вести.К колледжу в Старобельске, разрушенному от удара ВСУ, родители и родственники погибших детей начали приносить цветы. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев.

Сейчас в Старобельске продолжается разбор завалов под зданием общежития колледжа.

У колледжа в Старобельске появились первые цветы в память о погибших. Принесли родственники, принесли родители тех детей, которых, к сожалению, не удалось спасти, или они сразу погибли от попаданий украинских дронов. Очень эмоционально сложно они переживают эту трагедию, потому что дети находились в общежитии и спали. Именно это время украинские националисты выбрали для того, чтобы нанести этот подлый удар, чтобы как можно больше жертв собрать и как можно больше урон причинить рассказал корреспондент ИС "Вести с места событий

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек. По последним данным, число погибших выросло до 16 человек.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.