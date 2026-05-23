Лантратова: ВСУ прицельно били по общежитию колледжа в ЛНР, ударов было много

Лантратова: ВСУ прицельно били по общежитию колледжа в ЛНР, ударов было много

Москва23 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили прицельные удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много написала омбудсмен в мессенджере MAX

Противник атаковал детей ночью 22 мая. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали более 40. Спасательные работы на месте продолжаются, под завалами все еще могут находиться люди.