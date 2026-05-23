ИС "Вести": родители приходят на опознание погибших к колледжу в Старобельске

Родители начали приходить на опознание детей к колледжу в Старобельске

Москва23 мая Вести.К педагогическому колледжу в городе Старобельске начали приходить родители для опознания погибших детей. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев.

Ко входу в общежитие подходят родители на опознание тел своих детей. И, конечно, это эмоционально очень сложно переживать даже нам. Мы сидим рядом, и [слышим] крики, которые раздаются, по всей вероятности, когда они понимают, что это их сын или их дочь погибли от жестокого террористического удара ВСУ сообщил корреспондент ИС "Вести" из Старобельска

Уточняется, что с родителями на месте трагедии работают психологи.

Некоторые [родители] приходят уже после процедуры повторно, то ли для того, чтобы удостовериться, потому что просто не верят в то, что случилось добавил корреспондент

Ранее сообщалось, что число погибших при атаке ВСУ на учебное заведение выросло до 18 человек.

В ночь на 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились более 80 человек.