Местный житель: на месте Старобельского колледжа не было никакой военной базы Очевидец опроверг наличие военной базы на месте Старобельского колледжа

Москва23 мая Вести.Киевский режим целенаправленно нанес удар по детям, на месте Старобельского колледжа не было никакой военной базы, как утверждают украинские СМИ. Это подтвердил корреспонденту ИС "Вести" один из местных жителей.

По последним данным МЧС, в результате атаки пострадали 48 человек, из них 12 погибли. Предварительно, под завалами находятся девять человек.

Это все вранье. Я же здесь работаю уже не первый год. Я же знаю прекрасно, что здесь ее (военной базы - прим.) даже и не было. Даже вообще не было военных, здесь только учебные заведения сказал местный житель

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате теракта.