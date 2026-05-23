Москва23 маяВести.Администрация главы Луганской Народной Республики опубликовала в мессенджере MAX список погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по Старобельскому государственному колледжу.
В списке 17 имен, самой старшей жертве киевской агрессии было 22 года.
Число погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ увеличилось до 18. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавшихговорится в сообщении
Также обнародованы имена студентов, чье местонахождение остается неизвестным. Информация актуальна по состоянию на 17.00 23 мая.
Украинские боевики атаковали корпус и общежитие учебного заведения ночью 22 мая. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются, под завалами все еще могут находиться люди.