Установлены личности 17 погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

В ЛНР опубликовали список погибших при ударе ВСУ по колледжу, в нем 17 имен Установлены личности 17 погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Москва23 мая Вести.Администрация главы Луганской Народной Республики опубликовала в мессенджере MAX список погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по Старобельскому государственному колледжу.

В списке 17 имен, самой старшей жертве киевской агрессии было 22 года.

Число погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ увеличилось до 18. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших говорится в сообщении

Также обнародованы имена студентов, чье местонахождение остается неизвестным. Информация актуальна по состоянию на 17.00 23 мая.

Украинские боевики атаковали корпус и общежитие учебного заведения ночью 22 мая. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются, под завалами все еще могут находиться люди.