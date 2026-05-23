Появились кадры опознания погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Появились кадры опознания погибших при ударе ВСУ по Старобельску Появились кадры опознания погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Москва23 мая Вести.Появились кадры опознания подростков, погибших при ударе ВСУ по зданиям колледжа и общежития в Старобельске в ЛНР. Видео опубликовано в канале ИС "Вести" в мессенджере MAX.

Опознание проходило в холле педагогического колледжа. При процедуре присутствуют несколько человек. На кадрах видно, как женщину под руки подводят к накрытому серой тканью телу.

По последним данным, количество погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18. Разбор завалов продолжается. На месте работает спецтехника, в том числе строительные краны. В некоторых случаях спасатели разбирают камни и мусор в ручном режиме.

ВСУ при помощи БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР ночью 22 мая. На момент удара в зданиях находились 87 человек.