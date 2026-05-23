Москва23 мая Вести.Пожарные закончили проливать конструкции внутри здания колледжа в Старобельске, разрушенного целенаправленным ударом ВСУ. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев.

По его словам, представители МЧС, вероятно, продолжат дежурство у разрушенных зданий до следующего утра.

Пожарные закончили тушить конструкции внутри колледжа, по которому тоже был нанесен удар. На месте – несколько пожарных машин. Одна из них работу прекратила. Конструкции пролиты, тления и горения внутри уже нет, но, скорее всего, представители МЧС будут дежурить всю предстоящую ночь. Не исключено, что какая-то будет искра, возгорится вновь, и никто не отменял возможность повторной атаки сообщил корреспондент ИС "Вести" из Старобельска

ВСУ нанесли удар по педагогическому колледжу в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали около 60. Спасательные работы на месте продолжаются, под завалами все еще могут находиться люди.