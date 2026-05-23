Москва23 маяВести.Некоторые из пострадавших от террористической атаки ВСУ по общежитию в Старобельске провели под завалами больше шести часов, они получили травмы разной степени тяжести, сейчас врачи оказывают им максимальную помощь. Такой информацией с ИС "Вести" поделился заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.
Пациенты пролежали под завалами больше 6 часов. К сожалению, одному пациенту пришлось ампутировать нижнюю конечность, ради спасения жизни. Остальные пациенты, ну, начиная от минно-взрывной травмы, осколочные ранения, плюс травма различными тупыми предметами при обрушении здания. Есть пациенты с переломами таза, переломами нижних конечностей. Пациентам оказана максимальная помощь, [они] прооперированырассказал Котуха
Ранее МЧС РФ сообщал, что число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18 человек. Всего при обрушении здания пострадали 60 человек.