Опубликованы списки погибших и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию в ЛНР

Установлены имена жертв и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР

Москва23 мая Вести.Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ списки погибших и пострадавших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР.

Установили имена студентов, которые погибли и пострадали в результате целенаправленной, планомерной террористической атаки… По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно сказано в сообщении

Погибшие: Погрибниченко Анна Андреевна 01.11.2006 г.р.; Сердюк Дарья Сергеевна 18.04.2007 г.р.; Прудникова Яна Владимировна 11.12.2006. г.р.; Животикова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.; Мартимьянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.; Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.; Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.; Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.; Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.; Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.; Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

Пасечник также отметил, что официальные списки будут постоянно обновляться в канале администрации главы ЛНР в МАХ.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек. Состояние одного из раненых крайне тяжелое, 5 — в тяжелом состоянии, еще 4 — в состоянии средней тяжести.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Продолжаются поисково-спасательные работы. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, место трагедии атакуют украинские беспилотники.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.