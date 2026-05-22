Омбудсмен Украины сообщил о готовности к эвакуации из Олешек

Украина предложила России локальное перемирие в районе Олешек Омбудсмен Украины сообщил о готовности к эвакуации из Олешек

Москва22 мая Вести.Киев предложил Москве локальное перемирие для проведения эвакуации мирных граждан из населенного пункта Олешки в Херсонской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, передают украинские СМИ.

Украинский омбудсмен указал, что эвакуация затрагивает не только Олешки, но и несколько других населенных пунктов поблизости. Планируется вывоз шести тысяч мирных жителей.

По состоянию на сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет начат процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация заявил Лубинец

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на регион.