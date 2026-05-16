Мирошник: за время перемирия при атаках ВСУ погибли 4 мирных граждан России

Мирошник назвал число россиян, погибших за время перемирия при обстрелах ВСУ Мирошник: за время перемирия при атаках ВСУ погибли 4 мирных граждан России

Москва16 мая Вести.За период временного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине с 9 по 11 мая при обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины на территории России погибли четверо мирных жителей, еще 47 человек получили ранения.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

За время перемирия в честь празднования Дня Победы погибли 4 мирных жителя, ранены 47, в их числе двое несовершеннолетних сказал дипломат ТАСС

4 мая Министерство обороны России проинформировало, что в связи с празднованием Дня Победы глава государства объявил перемирие в период с 8 по 10 мая.

Позднее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что по инициативе президента США Дональда Трампа было достигнуто не только соглашение о продлении перемирия до 11 мая, но и договоренность о проведении обмена пленными по формуле "1 000 на 1 000".

По данным российского оборонного ведомства, в период перемирия все подразделения Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО) строго соблюдали режим прекращения огня, однако в случае нарушений со стороны войск киевского режима реагировали зеркально.

Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам на российской территории, используя беспилотники и артиллерию. Было зафиксировано свыше 30 тысяч случаев нарушения перемирия украинской стороной.