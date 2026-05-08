МО сообщило новые данные о нарушении перемирия со стороны ВСУ Минобороны: ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня

Москва8 мая Вести.С начала объявленного Россией перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы России зеркально отвечают на нарушения Украиной перемирия.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10.00 по московскому времени Украина 1365 раз нарушила установленный в связи с празднованием Дня Победы режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации.