Москва8 маяВести.С начала объявленного Россией перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
С начала перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУсообщили в Минобороны России
В оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы России зеркально отвечают на нарушения Украиной перемирия.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10.00 по московскому времени Украина 1365 раз нарушила установленный в связи с празднованием Дня Победы режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации.