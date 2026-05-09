МО РФ: ВСУ с начала перемирия совершили 8970 нарушений режима прекращения огня

Москва9 мая Вести.Вооруженные силы Украины с начала действия объявленного Россией перемирий 8970 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке МО РФ.

Там уточнили, что украинские военные 1173 раза обстреляли российские позиции из арторудий, РСЗО, минометов и танков, 7151 раз ударили с применением БПЛА, а также 12 раз попытались атаковать российские позиции.

В ведомстве подчеркнули, что в таких условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия украинской стороной, ответные удары наносились по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, также наносилось поражение пунктам управления и местам запуска БПЛА.