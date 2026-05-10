Москва10 маяВести.Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в зоне СВО было зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня.
В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратовговорится в сообщении МО
Ранее Россия поддержала идею президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне специальной военной операции с 9 по 11 мая.
Президент России Владимир Путин объявлял перемирие в зоне СВО с 00.00 8 мая до 10 мая. При этом ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на режим прекращения огня.