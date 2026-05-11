Москва11 маяВести.Украинские военные нарушили режим прекращения огня 23 802 раза за все время перемирия. Такие данные привело Министерство обороны РФ в понедельник, 11 мая.
В ведомстве отметили, что за последние сутки украинские боевики предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций российских войск из РСЗО, артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 6905 ударов с помощью беспилотников, добавили в Минобороны РФ.
Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23802 случая нарушения перемирия украинской сторонойговорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в канале ведомства в мессенджере MAX
Утром 10 мая Минобороны РФ сообщали о том, что ВСУ нарушили режим прекращения огня в зоне СВО 16 071 раз. ВС РФ, как уточнили в ведомстве, реагировали на нарушение перемирия зеркально и наносили ответные удары по позициям украинских боевиков.
Перемирие началось в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина с 0.00 мск 8 мая. Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в Минобороны РФ.