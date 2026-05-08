ВС РФ дали зеркальный ответ на нарушение перемирия со стороны ВСУ МО: российские войска дали зеркальный ответ на нарушение ВСУ режима тишины

Москва8 мая Вести.Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что украинские войска 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО. Кроме того, российская ПВО с полуночи 8 мая вне зоны проведения спецоперации сбила 390 украинских БПЛА самолетного типа и 6 управляемых ракет "Нептун", добавили в министерстве.

В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА заявили в МО РФ

Там подчеркнули, что преднамеренные деструктивные действия Киева в отношении России подтверждают его террористическую сущность.

Накануне в Минобороны РФ заявляли, что все группировки российских войск полностью прекращают боевые действия в зоне СВО на время перемирия, установленного на период 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В ведомстве подчеркнули, что Россия будет адекватно отвечать в случаях, когда ВСУ нарушают перемирие в зоне проведения СВО или предпринимаю попытки ударов по населенным пунктам и объектам на российской территории.