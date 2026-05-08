МО РФ: деструктивные шаги Киева подтверждают его террористическую суть

Деструктивные шаги Киева подтверждают его террористическую суть, заявили в МО РФ МО РФ: деструктивные шаги Киева подтверждают его террористическую суть

Москва8 мая Вести.Преднамеренные деструктивные действия Украины в отношении России подтверждают террористическую суть киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве информировали, что российская сторона после начала перемирия по случаю Дня Победы зафиксировала 1365 нарушений Украиной режима прекращения огня. Кроме того, вне зоны проведения СВО российская ПВО сбила 390 украинских БПЛА и 6 ракет большой дальности "Нептун".

Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима указали в российском оборонном ведомстве

Как подчеркнули в МО РФ, российские военные реагировали на нарушения перемирия зеркально.

Накануне в министерстве заявляли, что все группировки войск ВС РФ полностью прекращают боевые действия в зоне СВО на время перемирия, установленного на период 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.