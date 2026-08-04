МО заявило, что ВС РФ поразили ряд объектов, используемых в интересах ВСУ

МО: ВС РФ за сутки поразили ряд объектов, используемых в интересах ВСУ МО заявило, что ВС РФ поразили ряд объектов, используемых в интересах ВСУ

Москва4 авг Вести.Российские военнослужащие за сутки поразили ряд объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логических центров, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что удары были совершены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах говорится в сводке

Кроме того, ведомство сообщило, в частности, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 753 украинских беспилотника и 16 управляемых авиабомб в зоне СВО.