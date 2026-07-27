Москва27 июлВести.Российские военные за минувшие сутки поразили ряд объектов инфраструктуры на территории Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также с помощью ракетных войск и артиллерии.
Подразделения ВС РФ поразили логистические центры, цеха сборки беспилотников, места хранения ударных дронов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
Также были уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах Украины.
Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные за минувшие сутки освободили два населенных пункта.