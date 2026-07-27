ВС РФ нанесли удар по объектам ТЭК и логистическим центрам на Украине

На Украине поражены логистические центры, объекты ТЭК и цеха сборки БПЛА ВС РФ нанесли удар по объектам ТЭК и логистическим центрам на Украине

Москва27 июл Вести.Российские военные за минувшие сутки поразили ряд объектов инфраструктуры на территории Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также с помощью ракетных войск и артиллерии.

Подразделения ВС РФ поразили логистические центры, цеха сборки беспилотников, места хранения ударных дронов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

Также были уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах Украины.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные за минувшие сутки освободили два населенных пункта.