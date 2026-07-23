Москва23 июл Вести.Российская армия нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России (ВС РФ).

Нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в сообщении

Также в ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах.

23 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия освободила город Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также оборонное ведомство опубликовало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области и в ДНР.