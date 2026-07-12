Москва12 июлВести.Вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВС Украины. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что цели были ликвидированы с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУговорится в сообщении
Кроме того, поражены места хранения дронов дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 158 районах.