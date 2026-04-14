ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва14 апр Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, … а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах говорится в сообщении

В военном ведомстве уточнили, что удары нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, поражение получили склады хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и хранилища горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 14 апреля уничтожили 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами.