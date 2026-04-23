Москва23 апрВести.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым украинской армией. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, удар нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Кроме того, добавили в Минобороны, российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников украинской армии.
Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что силы Черноморского флота России уничтожили безэкипажный катер ВСУ.