ВС РФ поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ

Москва23 апр Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым украинской армией. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, удар нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, добавили в Минобороны, российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников украинской армии.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что силы Черноморского флота России уничтожили безэкипажный катер ВСУ.