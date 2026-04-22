Москва22 апр Вести.Силы Черноморского флота России уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, объект потоплен в северо-западной части Черного моря.

17 апреля в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение недели Вооруженные силы России уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, а также 1665 беспилотников, 60 управляемых авиабомб и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.