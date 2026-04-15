Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Москва15 апр Вести.Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны России.

Об уничтожении украинских безэкипажных катеров российское военное ведомство сообщило в ежедневной сводке о ходе проведения СВО.

Также из сообщения следует, что российские средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб противника и 225 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.