За неделю в Черном море уничтожено 14 безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот за неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ За неделю в Черном море уничтожено 14 безэкипажных катеров ВСУ

Москва1 мая Вести.Силы Черноморского флота за неделю обнаружили и уничтожил 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ говорится в сообщении российского военного ведомства

Также за период с 25 апреля по 1 мая российские силы нанесли пять групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине.

30 апреля Минобороны РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил четыре украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.