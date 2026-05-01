Москва1 маяВести.Силы Черноморского флота за неделю обнаружили и уничтожил 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУговорится в сообщении российского военного ведомства
Также за период с 25 апреля по 1 мая российские силы нанесли пять групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине.
30 апреля Минобороны РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил четыре украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.