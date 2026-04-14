Москва14 апрВести.Два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины уничтожены в акватории Черного моря 14 апреля. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, в зоне проведения спецоперации уничтожен 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
11 апреля сообщалось, что российские войска поразили украинские склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия.
В ночь на 14 апреля дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 97 беспилтников ВСУ, в том числе над акваторией Азовского моря.