МО РФ: в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

Москва14 апр Вести.Два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины уничтожены в акватории Черного моря 14 апреля. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, в зоне проведения спецоперации уничтожен 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

11 апреля сообщалось, что российские войска поразили украинские склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия.

В ночь на 14 апреля дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 97 беспилтников ВСУ, в том числе над акваторией Азовского моря.