Москва14 апрВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 391 беспилотник и 14 управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типасказано в сообщении
Кроме того, как сообщили в МО РФ, в акватории Черного моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера.
В ночь на 14 апреля средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами.