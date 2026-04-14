МО РФ: ПВО за сутки уничтожила 14 авиабомб и 391 беспилотник в зоне спецоперации

Москва14 апр Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 391 беспилотник и 14 управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа сказано в сообщении

Кроме того, как сообщили в МО РФ, в акватории Черного моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера.

В ночь на 14 апреля средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами.