Москва5 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 293 беспилотника и пять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее 5 апреля Минобороны сообщало, что российские ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России.