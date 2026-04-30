В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

Москва30 апр Вести.Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ сообщили в оборонном ведомстве

Также министерство привело обобщенные данные о потерях украинской военной техники с начала спецоперации. По информации ведомства, за этот период было уничтожено 671 украинское воздушное судно, почти 140 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 284 вертолета, 658 зенитных ракетных комплексов, 1 712 боевых машин реактивных систем залпового огня, свыше 29 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 34 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 60 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Российское военное ведомство также сообщило, что ВС РФ установили контроль над Корчаковкой в Сумской области и Новоалександровкой в ДНР.