Москва30 апрВести.Российские военные освободили населенные пункты Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщило Министерство обороны России в сводке о ходе проведения спецоперации.
В военном ведомстве уточнили, что Корчаковку в Сумской области освободили подразделения группировки войск "Север", а Новоалександровку в ДНР – бойцы подразделения группировки войск "Центр".
29 апреля Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Новодмитровка в ДНР и Новодмитровка в Сумской области.