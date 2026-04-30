МО РФ: освобождены Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР

ВС РФ освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР МО РФ: освобождены Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР

Москва30 апр Вести.Российские военные освободили населенные пункты Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщило Министерство обороны России в сводке о ходе проведения спецоперации.

В военном ведомстве уточнили, что Корчаковку в Сумской области освободили подразделения группировки войск "Север", а Новоалександровку в ДНР – бойцы подразделения группировки войск "Центр".

29 апреля Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Новодмитровка в ДНР и Новодмитровка в Сумской области.