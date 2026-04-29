Минобороны: ВС РФ освободили два села Новодмитровка в Сумской области и ДНР

Российская армия освободила два села Новодмитровка в Сумской области и ДНР Минобороны: ВС РФ освободили два села Новодмитровка в Сумской области и ДНР

Москва29 апр Вести.Российские военные освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще одно село Новодмитровка в Сумской области. Об этом 29 апреля сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения спецоперации.

Новодмитровку в ДНР освободили бойцы подразделения "Южной" группировки войск. Подразделения "Северной" группировки войск установили контроль над Новодмитровкой в Сумской области, указали в Минобороны РФ.

28 апреля российское военное ведомство сообщило об освобождении бойцами ВС РФ населенных пунктов Землянки в Харьковской области и Ильиновка в ДНР.