Минобороны: ВС РФ освободили Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР

ВС РФ освободили Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР Минобороны: ВС РФ освободили Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР

Москва28 апр Вести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Землянки в Харьковской области и Ильиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области... Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики отмечается в сообщении МО РФ

27 апреля российское оборонное ведомство сообщало об освобождении Ильичовки в ДНР. В тот же день ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Таратутино в Сумской области.