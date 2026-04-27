Российская армия освободила Таратутино в Сумской области

Москва27 апр Вести.Российские войска установили контроль над населенным пунктом Таратутино в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области говорится в сообщении военного ведомства

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В Сумской области российские военные нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районе трех населенных пунктов.

25 апреля группировка "Север" освободила село Бочково в Харьковской области.