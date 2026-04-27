ВС РФ получили возможность уничтожать технику ВСУ на важном участке под Сумами

МО: контроль над Таратутино позволяет уничтожать технику ВСУ на важном участке ВС РФ получили возможность уничтожать технику ВСУ на важном участке под Сумами

Москва27 апр Вести.Минобороны РФ сообщило, что после освобождения Таратутино в Сумской области российские войска получили возможность уничтожать технику ВСУ на важном участке.

Как отметили в военном ведомстве, взятие Таратутино обеспечило расширение полосы безопасности вдоль границы.

Установление контроля над населенным пунктом Таратутино Сумской области… позволяет нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке говорится в сообщении военного ведомства

В понедельник Минобороны информировало, что российская армия освободила Ильичовку в Донецкой Народной Республике и Таратутино, расположенное в Сумской области.