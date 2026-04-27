Москва27 апрВести.Минобороны РФ сообщило, что после освобождения Таратутино в Сумской области российские войска получили возможность уничтожать технику ВСУ на важном участке.
Как отметили в военном ведомстве, взятие Таратутино обеспечило расширение полосы безопасности вдоль границы.
Установление контроля над населенным пунктом Таратутино Сумской области… позволяет нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участкеговорится в сообщении военного ведомства
В понедельник Минобороны информировало, что российская армия освободила Ильичовку в Донецкой Народной Республике и Таратутино, расположенное в Сумской области.